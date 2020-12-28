Прилучный побрился налысо перед Новым годом

Павел Прилучный шокировал поклонников радикальной сменой имиджа. Актеру пришлось почти налысо побриться прямо перед Новым годом.

В своем Instagram-аккаунте Прилучный показал, как ему сбривали волосы машинкой, оголяя череп. По всей видимости, смена прически нисколько не расстроила его. На ролике актер дурачился на камеру и с удовольствием показывал себя с разных ракурсов, а после мерил парики.

Прилучный рассказал, что ему предложили новую роль, и, по задумке авторов неназванного проекта, ему придется носить пышную шевелюру.

«С наступающим!» — написал актер, добавив смеющиеся смайлики.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что поклонники с трудом узнали Прилучного после пластической операции.