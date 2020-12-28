В России число случаев заражения COVID выросло на 27 787

В России число случаев заражения COVID выросло на 27 787
Коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Коронавирусная инфекция продолжает набирать обороты. За минувшие сутки число случаев заболевания в России выросло на 27 787.

Об этом стало известно сегодня, 28 декабря. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, за все время пандемии в стране зарегистрировано 3 078 035 случаев инфцирования Covid-19.

Также за указанный период в России скончались 487 ковид-пациентов. 20 480 человек смогли побороть болезнь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Южной Корее зафиксирован новый штамм коронавируса. Болезнь выявили у трех человек, которые прибыли в страну из Великобритании.

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