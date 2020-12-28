В Южной Корее выявили первые случаи заражения новым штаммом COVID

В Южной Корее выявили первые случаи заражения новым штаммом COVID
Сейчас инфицированные находятся на карантине. Фото: pixabay.com

В Южной Корее зафиксирован новый штамм коронавируса. Болезнь выявили у трех человек, которые прибыли в страну из Великобритании.

Об этом стало известно в понедельник, 28 декабря. Местное агентство по контролю и профилактике заболеваний обнаружило «британский» штамм в тестах членов одной семьи. После выявления у них нового штамма коронавируса они были помещены на карантин.

Как сообщили «РИА Новости», в настоящее время проходит тестирование еще одна семья из четырёх человек, также прибывшая из Великобритании.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. 14 декабря в Великобритании был обнаружен новый штамм коронавируса. Он характеризуется быстрым распространением, а также легче передается от человека к человеку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что биолог раскрыла опасность нового штамма для переболевших коронавирусом.

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