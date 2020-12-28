Биолог раскрыла опасность нового штамма для переболевших коронавирусом

Биолог раскрыла опасность нового штамма для переболевших коронавирусом
Российская вакцина от коронавируса. Фото: sputnikvaccine.com

Несмотря на наличие антител, переболевшие коронавирусом могут оказаться незащищенными перед новым штаммом COVID-19. Такое заявление сделала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По ее словам, ранее переболевшие коронавирусом люди могут оказаться не полностью защищенными перед новой мутацией.

Как сообщили «РИА Новости», профессор добавила, что возможность повторного заражения зависит, прежде всего, от того, какие антитела выработались у пациента во время болезни.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. 14 декабря в Великобритании был обнаружен новый штамм коронавируса. Он характеризуется быстрым распространением, а также легче передается от человека к человеку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре заявили об отсутствии в России нового штамма COVID.

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