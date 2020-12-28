Петербуржцы заваливают комблаг требованиями перестать солить город

В комитете по благоустройству заявили, что намерены усилить контроль за использованием реагентов в Петербурге. Ежедневно на ведомство сыплются жалобы горожан с требованиями прекратить солить город. Многих местных жителей качество уборки улиц в прошедшие выходные привело в ярость.

Председатель комитета по благоустройству Сергей Малинин поручил руководству дорожных предприятий не допускать лишнего расхода противогололедных материалов. При этом ведомство продолжает настаивать на том, что солевые растворы и песко-соляные смеси – самые эффективные и экологичные средства борьбы с гололедицей.

Такое заявление удивило некоторых пользователей социальной сети «ВКонтакте».

«Самым экологичным и безопасным способом является уборка снега уборочными машинами лопатами…Люди для рассыпания реагента у вас находятся, вооружите их лопатами, толку будет больше», — заметила местная жительниц, комментируя новости о контроле расхода соли.

Отметим, что петербуржцы не первый год высказываются против реагентов. Как уже отмечали горожане, из-за соли портится обувь, страдают лапы животных. Кроме того, реагенты превращают снег в грязную кашу, по которой приходится ходить пешеходам. Об опасности реагентов для здоровья говорят и экологи.

С начала уборки снега петербуржцы засыпают дорожников просьбами не разбрасывать реагенты. Как писала Gazeta.SPb, на зиму в Петербурге закупили тысячи тонн противогололедных материалов.