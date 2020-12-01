Петербург уже успели «пересолить», на зиму закупили тысячи тонн реагентов

В Петербурге не успела пройти зима, как некоторые дороги пришлось очищать от лишних реагентов. Горожане уже жаловались на песко-соляную кашу на улицах в этом году Между тем, город на зиму закупил тысячи тонн реагентов.

Скопления соли пришлось убирать на набережных в центре Петербурга. Оказалось, что с реагентами перестарался один из подрядчиков.

Комитет по благоустройству, между тем, отчитался о том, что за прошедшую неделю с 23 по 29 ноября на дорогах использовали почти 6,7 тыс. кубометров солевого раствора и более трех тысяч тонн песко-соляной смеси. В город при этом настоящая зима прийти еще не успела.

Как писала gazeta.spb.ru, петербуржцы остались недовольны уборкой первого снега в городе, который обрушился на Северную столицу 18 ноября. Горожане продолжают выступать против использования реагентов, которые превращают снег в месиво из песка и соли. Местные жители также высказывают мнение о том, что в городе зачастую используют реагенты без особой надобности.

«Не было никакой необходимости засыпать песком с солью снег — тепло и снега было мало. Получилась одна грязная слякоть», — заметил один из пользователей социальной сети «ВКонтакте» в группе «Центральный район за комфортную среду обитания».

В конце ноября горожане также успели засыпать комитет по благоустройству просьбами не применять реагенты. Так петербуржцы отреагировали на сообщение ведомства о том, что дорожники из-за грядущего снегопада переходят на усиленный режим работы.

«Не надо ничего, кроме гранитной крошки сыпать, соли — сплошной вред», «Не используйте реагенты, пожалуйста. Без них было очень хорошо несколько зим», «Убедительная просьба, не сыпьте соль и реагенты на дороги и тротуары — они убивают обувь и сильно вредят деревьям и кустарникам», — просили тогда горожане.

Петербург же пока продолжают щедро посыпать реагентами – распределяющая их техника ездит по городу и во вторник, 1 декабря. Только в прошлом году город закупил сто тысяч тонн реагентов. Израсходовали тогда не все. В августе этого года в Смольном заявляли, что планируют закупить к осени еще 25 тысяч тонн реагентов.