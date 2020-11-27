Петербуржцы засыпали дорожников просьбами не разбрасывать реагенты, впереди – снежная суббота

В Петербурге дорожные предприятия комитета по благоустройству еще в ночь на пятницу перешли на режим повышенной готовности. Обещали до 1,5 см осадков и «противогололедную обработку». Горожане просят не посыпать дороги реагентами, впереди, между тем, еще снежная суббота. Напомним, что после первого снегопада на городских дорогах появилась каша из грязи и соли.

На режим повышенной готовности предприятия перешли из-за снегопада, который обещали в ночь на пятницу, 26 ноября. Высота выпавшего снега могла достигнуть 1,5 см.

«В соответствии с фактическими погодными условиями техника также выполнит превентивную противогололедную обработку дорог», — отмечалось в сообщении.

В ответ на это сообщение в социальных сетях появилось множество просьб петербуржцев не использовать соль.

«Не надо ничего, кроме гранитной крошки сыпать, соли — сплошной вред», «Не используйте реагенты, пожалуйста. Без них было очень хорошо несколько зим», «Убедительная просьба, не сыпьте соль и реагенты на дороги и тротуары — они убивают обувь и сильно вредят деревьям и кустарникам», — просили горожане.

Некоторые горожане успели утром в пятницу обвинить гололедицу в массовом ДТП на внешней стороне КАД. Там столкнулись пять автомобилей и образовалась пробка.

Горожанам и дорожникам, судя по всему, предстоит подготовиться к еще одному снегопаду. Его обещают в субботу, 28 ноября. Компанию мокрому снегу и гололедице составит ветер до 10 м/с.

В воскресенье серьезных осадкой не обещают, но город скует легкий мороз – днем температура воздуха может опуститься до -2 градусов. На дорогах также обещают гололедицу.

Как писала gazeta.spb.ru, за уборку первого снега горожане поставили петербургским дорожникам «двойку».