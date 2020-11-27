Петербуржцев в пятницу ждут мокрый снег и +2

В Петербурге сегодня ожидается преобладание облачной погоды, возможны небольшие осадки в виде мокрого снега. Об этом сообщили в главном управлении МЧС РФ по городу.

Так, в пятницу, 27 ноября, ветер будет дуть северо-западный и северный. Скорость его порывов ночью составит от 3 до 8, днем — от 5 до 10 метров в секунду.

Согласно информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», столбики термометров в течение дня покажут отметку от 0 до +2 градусов.

Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, какой месяц будет самым холодным этой зимой в Петербурге. По данным синоптиков, теплее всего придется одеваться после Нового года.