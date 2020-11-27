Синоптики рассказали, какая погода ждет петербуржцев зимой

Наступившая зима в Северной столице будет более холодной, чем в прошлом году. Теплее всего придется одеваться после Нового года.

Самым холодным месяцем в текущем сезоне станет январь. При этом его показатели будут близки к норме.

Как сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС», погода в декабре, феврале и марте будет теплее средних климатических показателей.

Синоптики также напомнили, что зима 2019-2020 годов стала самой теплой за всю историю регулярных наблюдений за погодой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что зимой практически на всей территории России температурный фон будет в пределах нормы. Научный руководитель Гидрометцентра уверен, что в этом сезоне повторение аномальной зимы маловероятно.