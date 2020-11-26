В Петербурге дорожники готовы к ночным снегопадам

В Петербурге дорожники готовы к ночным снегопадам
Уборка снега в Петербурге. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Синоптики предупредили горожан о снеге и возможном гололеде.

В Санкт-Петербурге этой ночью, с 26 на 27 ноября, должен выпасть снег. Высота выпавших осадков может достичь 0,5-1,5 сантиметров. В связи с этим дорожники готовятся к ночному дежурству, чтобы вовремя убрать снег и подготовить дороги и тротуары для автомобилистов и пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

Отмечается, что уборочная техника готова к непогоде. Особое внимание планируют уделить набережным, мостам, путепроводам. тротуарам, пешеходным переходам и социальной значимым объектам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцев предупреждают о мокром снеге и гололедице в пятницу. Автомобилистов просят соблюдать все меры предосторожности, чтобы не допустить увеличения количества дорожных инцидентов.

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