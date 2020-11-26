Петербуржцев предупреждают о мокром снеге и гололедице в пятницу

Автомобилистов просят соблюдать все меры предосторожности, чтобы не допустить увеличения количества дорожных инцидентов.

В Санкт-Петербурге в пятницу, 27 ноября, ожидается мокрый снег и гололедица. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Северной столице. Спасатели просят автомобилистов соблюдать скоростной режим и быть внимательнее на дорогах, так как высока вероятность увеличения количества ДТП.

Погода будет облачной, а ветер разгонится до 8 метров в секунду ночью и до 10 метров – днем. Ожидается, что воздух сможет прогреться только до двух градусов. Атмосферное давление может повышаться в светлое время суток.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург полностью готов к отопительному сезону. Город получил все документы, подтверждающие готовность с осенне-зимнему периоду.