В Петербурге ожидается снег 28 ноября

В Петербурге в субботу, 28 ноября, ожидается облачная с прояснениями погода.

Утром и вечером ожидаются осадки в виде мокрого снега.

По данным ФГБУ «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем осадков не ожидается, температура воздуха ожидается на уровне 0 до +2 градусов, ветер будет дуть с северо-востока, скорость его порывов составит 5-10 метров в секунду.

На дорогах возможна гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в последний рабочий день недели в Петербурге будет пасмурно, пройдут небольшие дожди, а также мокрый снег. Об этом рассказал специалиста погодного центра «Фобос» Михаила Леуса.