В пятницу Петербург накроют дожди с мокрым снегом

Регион окажется в его более холодной, тыловой части. Фото: pixabay.com

Регион окажется в его более холодной, тыловой части. Фото: pixabay.com

В последний рабочий день недели в Петербурге будет пасмурно, пройдут небольшие дожди, а также мокрый снег. Об этом рассказал специалиста погодного центра «Фобос» Михаила Леуса.

По его словам, в пятницу, 27 ноября, синоптическую ситуацию в городе формирует циклонический вихрь, смещающийся в центр Европейской России

Синоптик отметил на своей страничке в социальной сети Facebook, что температура воздуха в дневное время составит от +1 до +3. Ветер подует с севера и северо-востока со скоростью 4 – 9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утренние пробки в Петербурге достигли четырех баллов. Ситуацию с движением транспорта усложняют дорожно-транспортные происшествия и ремонтные работы.