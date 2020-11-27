В пятницу Петербург накроют дожди с мокрым снегом

В пятницу Петербург накроют дожди с мокрым снегом
Регион окажется в его более холодной, тыловой части. Фото: pixabay.com

В последний рабочий день недели в Петербурге будет пасмурно, пройдут небольшие дожди, а также мокрый снег. Об этом рассказал специалиста погодного центра «Фобос» Михаила Леуса.

По его словам, в пятницу, 27 ноября, синоптическую ситуацию в городе формирует циклонический вихрь, смещающийся в центр Европейской России

Синоптик отметил на своей страничке в социальной сети Facebook, что температура воздуха в дневное время составит от +1 до +3. Ветер подует с севера и северо-востока со скоростью 4 – 9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утренние пробки в Петербурге достигли четырех баллов. Ситуацию с движением транспорта усложняют дорожно-транспортные происшествия и ремонтные работы.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
михаил леус новости спб погода


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Власти Петербурга проверят перевод офисных сотрудников на «удаленку»
Петербургским чиновникам запретили покидать город в новогодние праздники
В Тихвинском районе хозпостройка полыхала на 15 «квадратах»
В российских школах предложили на год продлить введенные из-за Covid-19 ...
Жители России назвали размер пенсии для комфортной жизни
В пятницу Петербург накроют дожди с мокрым снегом
Утренние пробки в Петербурге достигли 4 баллов
В Пикалево пожарные час тушили обстановку в квартире