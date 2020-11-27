Утренние пробки в Петербурге достигли 4 баллов

Жители Северной столицы уже выехали на работу. Об этом свидетельствует загруженность на дорогах города.

Сегодня, 27 ноября, к 8 часам утра ситуация на дорогах оценивается в 4 балла. Согласно данным «Яндекс.Карты», пробки уменьшатся на балл только к 10 часам утра. Ситуацию с движением транспорта усложняют дорожно-транспортные происшествия и ремонтные работы.

Красным цветом выделены участки на Арсенальной набережной, набережной Обводного канала, Невском и Витебском проспектах, Московском шоссе, набережной Кутузова, Краснопутиловской улице, Шлиссельбургском и Советском проспектах, Октябрьской набережной и Народной улице.

Движение также затруднено на Ленском и Большом Сампсониевском проспектах, Планерной улице, проспекте Непокоренных, проспекте Стачек, проспекте Ветеранов и Гражданском проспекте, а также на участке КАД от пересечения с Софийской улицей до реки Утка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня жителей Петербурга ожидают мокрый снег и +2 градуса.