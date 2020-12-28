На уборку улиц в понедельник вышли 843 единицы техники и более 1,2 тыс. работников

В понедельник, 28 декабря, улицы Петербурга вышли убирать 843 единицы техники и более 1,2 тыс. работников ручного труда дорожных предприятий. Также скверы и парки убирают 107 машин и 532 садовника.

В пресс-службе Смольного сообщили, что за неделю с 21 по 27 декабря дорожные предприятия Комитета по благоустройству вывезли с городских улиц 38,7 тыс. м3 снега, в том числе в воскресенье на пункты приема было отправлено более 17 тыс. м3. За неделю в Петербурге выпало 20 см снега.

В среднем в течение недели уборкой днем было занято более 850 единиц специализированной техники, ночью – более 900. С дорог было собрано порядка 1,6 тыс. тонн мусора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за минувшие сутки с городских улиц вывезли 563 тонны мусора и смёта. Дорожники также активно борются с гололедицей: чтобы избежать образования скользкой поверхности, использовали 362 кубических метра солевого раствора и 18 тонн песку-соляной смеси.