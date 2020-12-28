Стало известно о состоянии Алисы Фрейндлих

Актриса Алиса Фрейндлих была госпитализирована с коронавирусом. Сейчас она получает интенсивную терапию и находится в реанимационной палате.

Ее состояние оценивается, как стабильное, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Большого драматического театра имени Товстоногова. Отмечается, что Алиса Фрейндлих находится на кислородной поддержке, не на ИВЛ.

Напомним, актриса попала в больницу 25 декабря с 36% поражением легких. У Алисы Фрейндлих выявили коронавирус. 86-летняя актриса уже несколько дней находится в медучреждении. Народная артистка СССР проходит лечение в реанимации инфекционного отделения 122-й больницы им. Соколова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о госпитализации Бориса Грачевского. У создателя «Ералаша» также выявили коронавирусную инфекцию.