В Петербурге приговорили к исправительным работам хулигана, распылившего дезодорант в здании прокуратуры

Суд назначил наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства условно с испытательным сроком 6 месяцев. Фото: pixabay

Суд назначил наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства условно с испытательным сроком 6 месяцев. Фото: pixabay

В понедельник, 28 декабря, Октябрьский районный суд огласил приговор в отношении Аркадия Збуржинского, в июле прошлого года распылившего неизвестный газ в открытое окно кабинета в здании прокуратуры Петербурга.

Инцидент произошел 5 июля в 8:47. Находясь у здания городской прокуратуры, обвиняемый умышленно распылил неизвестный газ в открытое окно одного из кабинетов. В помещении при этом находились сотрудники. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по факту хулиганства с применением оружия (п.а ч.1 ст.213 УК РФ).

Сам Збуржинский признал вину лишь частично. Он заявил, что распылил всего лишь безопасный дезодорант и сделал это во время внезапной вспышки гнева. «Всю кровь вы из меня выпили!», — подчеркнул осужденный в своей речи перед судом. Он добавил, что намерений причинить вред у него не было. В итоге хулигана приговорили к 1 году исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в течение 6 месяцев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский офицер через суд добился права носить бороду.