В Петербурге ожидается усиление ветра и гололедица

Во вторник, 29 декабря, в Северной столице ожидается облачная погода. Выпадет снег.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток столбики термометров покажут -3…-5 градусов. Днем температура воздуха ожидается на уровне -1 до -3 градусов.

Также на дорогах возможна гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду.

В течение дня атмосферное давление будет понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.