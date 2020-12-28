Около 200 британских туристов сбежали с карантина на горнолыжном курорте в Швейцарии

Порядка 200 британских туристов сбежали с горнолыжного курорта в швейцарском городе Вербье, где они отбывали карантин из-за нового штамма коронавируса.

Они совершили побег ночью, сообщает телеканал Sky News.

В итоге курорт покинули около 200 из 420 граждан Великобритании. Британские туристы должны были провести еще более недели в изоляции. Напомним, Швейцария ввела обязательный карантин для прибывающих из Великобритании из-за обнаружения там мутации коронавируса.

Новую мутацию SARS-CoV-2 обнаружили в Великобритании. Ученые выяснили, этот тип вируса распространяется с более высокой скоростью и требует еще большей осторожности. Новый вариант коронавируса примерно на 70% заразней обычного.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что новый штамм коронавируса, возникший на юге-востоке Англии, приведет к увеличению числа госпитализаций и смертей от COVID-19 в следующем году. К такому выводу пришли ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины.