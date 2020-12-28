Ученые перечислили лучшие продукты для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

Заболевания сердечно-сосудистой системы являются одной из главных причин большинства смертей на планете. Правильное питание, в том числе, способно укрепить кровеносные сосуды и предотвратить развитие болезней сердца и сосудов.

Австралийские ученые, проведя эксперимент с участием 680 человек старше 70 лет, установили, что ежедневное потребление белокочанной, брюссельской или цветной капусты, а также брокколи, существенно уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Овощи семейства крестоцветных снижают вероятность отложения кальция в аорте. Женщины, ежедневно съедавшие 45 граммов овощей в день, на 46% меньше других оказывались подвержены кальцификации. Кроме того, положительно влияют на здоровье флаванолы, пектин и витамин К, содержащиеся в капусте.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые изобрели средство, которое поможет победить редкий вид врожденной глухоты.