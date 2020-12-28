Ученые перечислили лучшие продукты для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

Ученые перечислили лучшие продукты для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний
Благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему оказывает любая капуста - белокочанная, цветная, брюссельская или брокколи. Фото: pixabay

Заболевания сердечно-сосудистой системы являются одной из главных причин большинства смертей на планете. Правильное питание, в том числе, способно укрепить кровеносные сосуды и предотвратить развитие болезней сердца и сосудов.

Австралийские ученые, проведя эксперимент с участием 680 человек старше 70 лет, установили, что ежедневное потребление белокочанной, брюссельской или цветной капусты, а также брокколи, существенно уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Овощи семейства крестоцветных снижают вероятность отложения кальция в аорте. Женщины, ежедневно съедавшие 45 граммов овощей в день, на 46% меньше других оказывались подвержены кальцификации. Кроме того, положительно влияют на здоровье флаванолы, пектин и витамин К, содержащиеся в капусте.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые изобрели средство, которое поможет победить редкий вид врожденной глухоты.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
здоровое питание здоровье профилактика сердечно-сосудистые заболевания


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
До конца года в Петербурге сдадут в эксплуатацию все запланированные школы ...
Гинцбург рассказал, как действует комбинация вакцин «Спутник V» и AstraZeneca
В Грозном открыли уголовное дело после нападения на полицейских
«Жарища страшная»: легковушка полыхает на перекрестке Кубинской и ...
Эксперт назвал коронавирус самым серьезным ударом по психике человечества ...
Губернатор заявил, что Петербург будет готов к массовой вакцинации к 31 декабря
Ученые перечислили лучшие продукты для профилактики сердечно-сосудистых ...
Следователи разбираются в пожаре в гараже под Всеволожском, где пострадали двое