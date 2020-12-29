Заключительной части «Чудо-женщины» быть: фильм снимет студия Warner Bros.

Американская киностудия Warner Bros. подтвердила журналистам, что приступила к съемкам третьей части фильма «Чудо-женщина».

Как сообщает Variety, к главной роли вернется актриса Галь Гадот, а режиссерское кресло по-прежнему останется за Пэтти Дженкинс. Студия Warner Bros. официально заявила, что третья часть станет финалом в истории непобедимой воительницы.

В Китае «Чудо-женщина 1984» собрала всего 18,8 млн долларов, что не оправдало прогнозов аналитиков — те ждали, что сборы картины составят хотя бы 40 млн долларов. В Соединенных Штатах же, несмотря на цифровой формат премьеры, за первый уикенд лента собрала 16,7 млн долларов, поставив рекорд за эту пандемию.

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