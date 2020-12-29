«Не свадебное»: Асмус похвасталась белоснежным платьем со шлейфом, надетым без нижнего белья

&#171;Не свадебное&#187;: Асмус похвасталась белоснежным платьем со шлейфом, надетым без нижнего белья
Кристина Асмус. Фото: Instagram

Кристина Асмус поделилась с поклонниками фото в белоснежном платье с длинным шлейфом. Однако актриса поспешила признаться, что пока это не свадебный наряд.

Новый пост звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Она позировала в белом кружевном коротком платье с длинным шлейфом сзади. Образ Асмус дополнила ярким макияжем и короткой стрижкой.

«Это не свадебное платье (пока)», — написала звезда фильма «Текст» под серией снимков.

Фанаты оценили образ актрисы, подчеркнув, что она выглядит превосходно. Внимательные подписчики также заметили, что на Асмус отсутствовало нижнее белье.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Асмус похвасталась шикарным подарком от тайного воздыхателя.

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