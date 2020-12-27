Асмус похвасталась шикарным подарком от тайного воздыхателя

Разведенная Кристина Асмус не раскрывает подробности своей личной жизни, однако не смогла не похвастаться букетом из белых роз от таинственного незнакомца.
Подарок актриса показала в сторис своего Instagram-аккаунта. Она рассказала, что шикарный букет ждал ее в театре. Среди множества бутонов она нашла открытку, внутри которой автор своеобразно указал получателя, сделав отсылку на героиню Асмус в новом фильме «Булки».
Звезда отметила, что ей было приятно получить подарок, а также поблагодарила поклонника, похвалив его за вкус на цветы.
С момента развода Асмус с Харламовым об их личной жизни доподлинно ничего неизвестно. Они признались, что просто стали отдаляться друг от друга и не видят смысла пытаться сохранять отношения.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сменившая имидж Асмус опубликовала «бесстыжую фотку». Наряд практически не скрывает нижнее белье и грудь актрисы.