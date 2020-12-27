Асмус похвасталась шикарным подарком от тайного воздыхателя

Асмус похвасталась шикарным подарком от тайного воздыхателя
Кристина Асмус. Фото: Instagram

Разведенная Кристина Асмус не раскрывает подробности своей личной жизни, однако не смогла не похвастаться букетом из белых роз от таинственного незнакомца.

Подарок актриса показала в сторис своего Instagram-аккаунта. Она рассказала, что шикарный букет ждал ее в театре. Среди множества бутонов она нашла открытку, внутри которой автор своеобразно указал получателя, сделав отсылку на героиню Асмус в новом фильме «Булки».

Звезда отметила, что ей было приятно получить подарок, а также поблагодарила поклонника, похвалив его за вкус на цветы.

С момента развода Асмус с Харламовым об их личной жизни доподлинно ничего неизвестно. Они признались, что просто стали отдаляться друг от друга и не видят смысла пытаться сохранять отношения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сменившая имидж Асмус опубликовала «бесстыжую фотку». Наряд практически не скрывает нижнее белье и грудь актрисы.

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