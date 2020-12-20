Сменившая имидж Асмус опубликовала «бесстыжую фотку»

Сменившая имидж Асмус опубликовала &#171;бесстыжую фотку&#187;
Кристина Асмус. Фото: Instagram

Российская актриса Кристина Асмус поделилась с поклонниками «бесстыжей фоткой». Она позировала в полупрозрачном одеянии.

Новый пост звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. На фотографии она лежит на кровати в белой майке с оголенной ногой. Наряд практически не скрывает нижнее белье и грудь Асмус.

«А как проходят ваши выходные? У меня не так, как на второй бесстыжей фотке», — написала актриса.

По словам Асмус, эти выходные у нее выдались сугубо театральными. У актрисы «репетиции нового спектакля в театре Ермоловой, поход на премьеру в театр Наций и встреча в театре на Малой Бронной».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кристина Асмус перекрасилась в брюнетку и сменила прическу. Она призналась, что до этого не красила волосы.

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