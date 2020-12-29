Водителя автобуса изнасиловал собутыльник на Примакова

Водителя автобуса изнасиловал собутыльник на Примакова
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Кировском районе Петербурга местная жительница распивала спиртное с насильником, а после стала его жертвой.

Преступный инцидент произошел в понедельник, 28 декабря, в доме №12 по улице Примакова. В отдел полиции обратилась 40-летняя женщина, водитель автобуса ГУП «Пассажиравтотранс». Она рассказала, что распивала спиртные напитки с неизвестным по имени «Хаме». После застолья мужчина совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Как сообщили gazeta.spb.ru, женщина назвала приметы злоумышленника: мужчина азиатской внешности, на вид 30-40 лет, рост 170 см, волосы темные короткие.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель «Яндекс.Такси» изнасиловал пьяную петербурженку, а после довез ее до дома.

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