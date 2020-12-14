Водитель «Яндекс.Такси» изнасиловал пьяную петербурженку, а после довез ее до дома

Водитель &#171;Яндекс.Такси&#187; изнасиловал пьяную петербурженку, а после довез ее до дома
Водитель изнасиловал пассажирку на заднем сиденье. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Калининском районе Петербурга местная жительница вызвала такси, чтобы доехать до дома, но стала жертвой насильника.

Преступный инцидент произошел в субботу, 12 декабря. В отдел полиции обратилась 43-летняя женщина с заявлением о том, что ее изнасиловал водитель на заднем сиденье такси.

Как стало известно gazeta.spb.ru, заявительница добавила, что все произошло в районе пересечения Тихорецкого и Светлановского проспектов. После водитель довез ее до дома и высадил. Женщина была в нетрезвом виде.

Спустя два дня в полицию поступило сообщение из больницы, куда с диагнозом «сексуальная жестокость» обратилась сама заявительница. Ей оказали медицинскую помощь и отпустили.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили, что к совершению преступления причастен 37-летний гражданин Таджикистана. Мужчина объявлен в розыск.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчине водитель «Яндекс.Такси» изнасиловал пьяную пассажирку.

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