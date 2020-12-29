Академик РАН заявил, что победить пандемию COVID-19 удастся не раньше 2025 года

Академик посоветовал россиянам оставаться дома на Новый год, в том числе, чтобы не нагружать и без того работающих на пределе возможностей врачей. Фото: pixabay

Академик посоветовал россиянам оставаться дома на Новый год, в том числе, чтобы не нагружать и без того работающих на пределе возможностей врачей. Фото: pixabay

Академик РАН и доктор медицинских наук Владимир Порханов утверждает, что говорить о победе над пандемией коронавируса можно только после успешной вакцинации и выработки коллективного иммунитета. Этот процесс может растянуться на несколько лет.

В «обозримом будущем» ждать того, что инфекция утихнет и коронавирусные госпитали закроются, не стоит, поделился своим мнением медик с «Российской газетой». «До 2025 года точно!», — заявил академик, рассказывая, как долго SARS-CoV-2 будет «соседствовать» с нами.

Специалист посоветовал россиянам встречать Новый год в семейном кругу и избегать массовых мероприятий. Этот подход позволит не только защитить себя и близких от заражения и приостановить распространение заболевания, но и даст врачам возможность отдохнуть с родными — ведь у медиков в этот период и в обычное время больше работы, чем в прежние дни, не говоря об условиях пандемии COVID-19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на данный момент привиться от коронавируса готовы 21% россиян.