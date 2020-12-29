Стало известно, сколько россиян готовы уже сейчас привиться от коронавируса

Оказалось, что в ближайшее время на вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 согласны лишь 21% населения России.

Соответствующие статистические данные привела президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова, передает РИА Новости. При этом, по словам эксперта, среди жителей Европы готовы к вакцинации 65% населения.

Напомним, что на сегодняшний день в мире существует несколько вакцин от коронавируса. Две из них, — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», — разработаны отечественными учеными. Из зарубежных препаратов применяются созданные компаниями Pfizer/BioNTech и Moderna.

Напоминаем, ранее gazеta.spb.ru сообщала, что количество случаев заражения коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 81,1 млн человек.