Число заражений COVID в мире превысило уже 81,1 млн

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире с начала пандемии достигло уже более 81 млн случаев.

Об этом стало известно во вторник, 29 декабря. По данным SCMP, в мире Covid-19 подхватили уже 81 млн 141 тыс. 505 человек, 52 млн 236 тыс. 790 пациентов смогли успешно побороть заболевание. Болезнь унесла жизни 1 млн 770 тыс. 387 человек.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, следом идут Индия и Бразилия. Россия расположилась на четвертом месте.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Южной Корее выявили первые случаи заражения новым штаммом COVID.