Россиянам упростят переход от одного банка в другой, внедрив универсальный платежный адрес

Россиянам упростят переход от одного банка в другой, внедрив универсальный платежный адрес
Технические детали данного сервиса еще неизвестны. Фото: Pixabay

Банк России собирается разработать механизм «универсального платежного адреса», который должен упростить процедуру смены банка для клиентов.

Об этом стало известно во вторник, 29 декабря. Центробанк намерен разработать единый платежный адрес, который оставался бы у клиентов банка даже при смене финансового учреждения.

Как сообщил РБК со ссылкой на данные Национальной платежной системы, регулятор обеспечит зачисление средств получателю автоматически. Система будет запущена при условии, что он будет востребован на рынке.

Кроме того, данный механизм смены банков должен поспособствовать развитию конкуренции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России часть пенсий за январь 2021 года выплатят досрочно.

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