Белоруссия объявила о начале вакцинации препаратом «Спутник V»

Белоруссия объявила о начале вакцинации препаратом «Спутник V»
Дозы вакцины "Спутник V" уже поступили в Белоруссию. Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения Республики Беларусь объявило о начале вакцинации российским препаратом от коронавируса «Спутник V».

Информация об этом появилась во вторник, 29 декабря, на сайте ведомства. Первая партия препарата прибыла сегодня в страну.

Отмечается, что первыми получат вакцину от коронавируса работники социальных сфер. Как и в России, это медицинские сотрудники, педагоги и другие специалисты, у которых большой контакт с людьми.

«Мы благодарим российскую сторону за активное взаимодействие и стратегическое сотрудничество в решении этого вопроса», – добавил министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что академик РАН заявил, что победить пандемию COVID-19 удастся не раньше 2025 года. В «обозримом будущем» ждать того, что инфекция утихнет и коронавирусные госпитали закроются, не стоит, поделился своим мнением медик.

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