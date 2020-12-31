Ученые рассказали о безопасных способах употребления кофе

Ученые рассказали о безопасных способах употребления кофе
Рекомендуется выпивать в сутки не более двух чашек кофе. Фото: Pixabay

Пить кофе лучше в определенное время и при определенных обстоятельствах, чтобы не нанести вред организму. Об этом рассказали диетологи.

По их данным, бодрящий напиток не рекомендуется пить после полудня, чтобы не нарушать режим сна. В то же время, чтобы сохранить энергию в течение дня, утром лучше пить холодный кофе, содержащий больше кофеина.

Согласно данным иностранного портала MSN, не стоит пить больше двух-трех чашек указанного напитка в день. Специалисты объяснили, что переизбыток кофе может привести к обезвоживанию организма.

Кроме того, людям с повышенным холестерином стоит выбирать фильтрованный кофе, который оказывает нейтральное влияние на уровень липидов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кофе предотвращает рак печени и уменьшить количество инфарктов у сердечников.

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