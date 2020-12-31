Ученые назвали неочевидный симптом заболеваний сердца

Ученые назвали неочевидный симптом заболеваний сердца
Больше всего риску подвержены люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Фото: Pixabay

Запор может быть ранним симптомом сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом заявили ученые из Гарвардской медицинской школы.

По их данным, проблема с опорожнением кишечника может свидетельствовать о сердечно-сосудистых заболеваниях. При этом из-за перенапряжения может повышаться кровяное давление.

Как сообщил Express, напряжение при запоре может провоцировать ряд различных патологий, среди которых аритмия, сердечная недостаточность, расслоение аорты.

Отметим, что запоры имеют много причин и для каждой есть свое эффективное средство. Людям, страдающим такой проблемой, рекомендуют не заниматься самолечением, а обратиться за помощью к специалистам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что опухшие лодыжки указывают на проблемы с сердцем. При такое проблеме специалисты советуют исключить сердечную недостаточность, а также проверить печень и почки.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
болезни запор сердце ученые


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Финляндии выяснили, как музыка вызывает эмоции
Ученые назвали неочевидный симптом заболеваний сердца
Ученые рассказали о безопасных способах употребления кофе
13% петербуржцев назвали 2020 год лучшим в своей жизни
Владимир Путин поздравил жителей России с Новым годом
Россиянам напомнили о возможных штрафах за празднование Нового года
Россияне признали «Холоп» и «Т-34» лучшими фильмами 2020 года
Россияне чаще всего хотели поехать в Сочи в 2020 году