Ученые назвали неочевидный симптом заболеваний сердца

Больше всего риску подвержены люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Фото: Pixabay

Больше всего риску подвержены люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Фото: Pixabay

Запор может быть ранним симптомом сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом заявили ученые из Гарвардской медицинской школы.

По их данным, проблема с опорожнением кишечника может свидетельствовать о сердечно-сосудистых заболеваниях. При этом из-за перенапряжения может повышаться кровяное давление.

Как сообщил Express, напряжение при запоре может провоцировать ряд различных патологий, среди которых аритмия, сердечная недостаточность, расслоение аорты.

Отметим, что запоры имеют много причин и для каждой есть свое эффективное средство. Людям, страдающим такой проблемой, рекомендуют не заниматься самолечением, а обратиться за помощью к специалистам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что опухшие лодыжки указывают на проблемы с сердцем. При такое проблеме специалисты советуют исключить сердечную недостаточность, а также проверить печень и почки.