Ученые: опухшие лодыжки указывают на проблемы с сердцем

Ученые: опухшие лодыжки указывают на проблемы с сердцем
При появлении отечности нижней части ног специалисты советуют исключить сердечную недостаточность. Фото: pixabay

Бороться с отечностью лодыжек косметическими средствами неправильно, так как этот эстетический недостаток может указывать на проблемы сердечно-сосудистой системы.

По данным ученых, такой признак говорит о повышенном кровяном давлении и серьезных нарушениях в работе внутренних органов.

Как сообщил Express, давление отрицательно сказывается на сердце, приводит его к дополнительной нагрузке. Так сердечная мышца гипертрофируется, что приводит к снижению циркуляции крови.

При появлении отечности нижней части ног специалисты советуют исключить сердечную недостаточность, а также проверить печень и почки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, какой продукт поможет укрепить нервную систему и сердце.

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Ученые: опухшие лодыжки указывают на проблемы с сердцем
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