Ученые: опухшие лодыжки указывают на проблемы с сердцем

Бороться с отечностью лодыжек косметическими средствами неправильно, так как этот эстетический недостаток может указывать на проблемы сердечно-сосудистой системы.

По данным ученых, такой признак говорит о повышенном кровяном давлении и серьезных нарушениях в работе внутренних органов.

Как сообщил Express, давление отрицательно сказывается на сердце, приводит его к дополнительной нагрузке. Так сердечная мышца гипертрофируется, что приводит к снижению циркуляции крови.

При появлении отечности нижней части ног специалисты советуют исключить сердечную недостаточность, а также проверить печень и почки.

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