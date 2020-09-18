Диетолог рассказала, какой продукт поможет укрепить нервную систему и сердце

Диетолог рассказала, какой продукт поможет укрепить нервную систему и сердце
Осторожно употреблять бананы рекомендуется людям со слабым кишечником или страдающим диабетом. Фото: pixabay.com

По словам врача-диетолога Натальи Пугачевой, укрепить нервную систему и улучшить работу сердца могут бананы, если их употреблять умеренно, но регулярно.

Полезный тропический фрукт содержит массу полезных веществ: марганец, калий, магний и медь. Они помогают поддерживать в норме артериальное давление, а также способствуют выведению токсинов из организма, обеспечивают антиоксидантную защиту и правильный синтез гемоглобина.

Интересно, что наиболее полезными считаются слегка недозрелые плоды, поскольку в них, помимо вышеперечисленного, содержится много пектина, клетчатки и устойчивого крахмала. Тем не менее, стоит помнить о калорийности бананов и употреблять не более 2-3 фруктов в сутки, подчеркнула Наталья в разговоре с информационным агентством «Москва».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие продукты лучше исключить из рациона при похудении.

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