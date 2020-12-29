В комитете по благоустройству рассказали, как будут убирать город после новогодних гуляний

В комитете по благоустройству надеются, что большинство горожан останется встречать Новый год дома, однако приводить в порядок улицы после гуляний комитет готов. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил начальник управления по комплексной уборке и содержанию дорог ведомства Вадим Мизюкин.

Так, в четырех центральный районах Петербурга, по периметру Невы и ее притоков, выставят 41 мусорный контейнер. Дополнительно к уборке городских улиц привлекут 147 человек и 57 единиц техники — они будут подбирать случайный мусор в основных точках притяжения петербуржцев и туристов, среди которых Невский проспект, набережные, Большая и Малая Морская улицы, Исаакиевская площадь и т.д. В комитет по благоустройству рассчитывают прибрать город уже к 7 утра 1 января.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что для безопасного запуска фейерверков в Петербурге появятся коло 28 специальных площадок.