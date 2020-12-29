В Петербурге для безопасного использования пиротехники появятся около 28 площадок

Горожане смогут безопасно взрывать петарды и запускать фейерверки. Для этого организуют специальные площадки, рассказал в ходе пресс-конференции начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Петр Смирнов.

Для того чтобы у петербуржцев была возможность применять пиротехнические изделия безопасно, в соответствии с решением комиссии по чрезвычайным ситуациям Главное управление МЧС России по Петербургу совместно с районными администрациями сформировало адресный перечень специальных площадок. Его опубликуют 30 декабря. В список, по предварительным данным, войдут 28 точек.

Кроме того, чтобы предупредить пожары, которые могут возникнуть в Новый год, сотрудники МЧС взяли на учет и обследуют 153 объекта, где хранится и реализуется пиротехническая продукция. Также специалисты вместе с полицией проверяют возможные места несанкционированной торговли пиротехникой.

Для обеспечения безопасности во время проведения праздника Рождества Христова сотрудники МЧС инструктируют настоятелей церквей и храмов. В общей сложности специалисты взяли на учет 146 культовых объектов.

Ранее Роспотребнадзор напомнил горожанам о необходимости соблюдать в праздники элементарные правила безопасности.