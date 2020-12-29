Петербуржцам перед новогодними праздниками напомнили о правилах безопасности во время пандемии

На носу Новый год, и Роспотребнадзор напоминает гражданам о простых правилах безопасности, которые в период пандемии коронавируса помогут уберечь здоровье — свое и близких.

Эпидемиологическая ситуация в Северной столице остается напряженной, риски распространения Covid-19 еще достаточно высоки, сообщила в ходе пресс-конференции заместитель начальника отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Ирина Катаева.

Поэтому, добавляет она, в период новогодних и рождественских праздников следует соблюдать элементарные правила безопасности, которые были на слуху у горожан весь этот год: по возможности постараться как можно реже посещать общественные места и избегать большого скопления людей, носить там, где требуется, маски и перчатки, соблюдать дистанцию, мыть и обрабатывать руки, а также правильно питаться и одеваться по погоде. Отдыхать лучше на свежем воздухе.

Напомнили петербуржцам и об опасности пищевого отравления. Чтобы этого не произошло, как можно тщательнее выбирайте, мойте и готовьте продукты. Во время застолья будьте умеренны в еде и питье.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что пандемия коронавируса может начать угасать уже в 2021 году.