В Петербурге от коронавируса за сутки скончались 79 человек

Коронавирус продолжает набирать обороты. В Петербурге за сутки новая болезнь унесла жизни 3 757 пациентов.

Об этом стало известно во вторник, 29 декабря. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, число погибших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 7 532 человек.

Напомним, в Северной столице тесты на выявление коронавируса сдали 33 149 человек, было выявлено 3 757 инфицированных Побороть болезнь за указанный период смогли 2 109 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Росстат зафиксировал рекордную смертность от коронавируса в ноябре.