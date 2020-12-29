Росстат зафиксировал рекордную смертность от коронавируса в ноябре

Росстат зафиксировал рекордную смертность от коронавируса в ноябре. За месяц новая болезнь была признана основной причиной смерти 19 626 человек в России.

Covid-19 также мог стать основной причиной летального исхода у 3 984 пациентов, но для подтверждения этого вывода необходимо провести дополнительные медисследования. В 2178 случаях COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием. У 9 857 человек коронавирус был сопутствующим заболеванием.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, всего за указанный месяц от инфекции умерли 35,6 тыс. пациентов. Это в полтора раза больше, чем в октябре – 22,5

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что накануне стало известно еще о 75 жертвах коронавируса в Петербурге. Общее число летальных исходов с начала пандемии составило 7 453.