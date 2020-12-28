За сутки коронавирус унес жизни 75 петербуржцев

За сутки коронавирус унес жизни 75 петербуржцев
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin

В Петербурге коронавирус унес жизни еще 75 человек, сдавших положительный тест на выявление новой болезни.

Об этом стало известно в понедельник, 28 декабря. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, общее число летальных исходов с начала пандемии составило 7 453. Общее число заболевших достигло 230 тыс. 845.

Напомним, в Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 22 338 жителей. Болезнь выявили у 3 748 человек. За указанный перерод здоровыми признали 2 тыс. 248 пациентов.

Петербург занимает второе место среди регионов России по числу новых смертей от коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самая опасная зона в аэропорту период пандемии Covid-19 — место досмотра.

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