Назван самый опасный источник коронавируса в аэропорту

Назван самый опасный источник коронавируса в аэропорту
Эксперт посоветовал без необходимости не ходить по зданию аэропорта. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Самая опасная зона в аэропорту период пандемии Covid-19 — место досмотра. Об этом рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

По его словам, в указанной зоне сложнее всего соблюдать социальную дистанцию. Специалист добавил, что люди могут существенно снизить риск заражения, если не будут толпиться в очереди, не снимут маску, а после досмотра обработают руки антисептиком.

Как сообщили «РИА Новости», Лебедев подчеркнул, что без необходимости не стоит гулять по зданию аэровокзала, а также желательно регистрироваться на рейсы онлайн.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России продлили меры поддержки аэропортов и авиакомпаний на фоне сложной эпидемиологической ситуации. Регионам будет выделено дополнительно 2 млрд рублей.

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