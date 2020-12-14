В России продлили меры поддержки аэропортов и авиакомпаний

Правительство России продолжит программу субсидирования аэропортов и авиакомпаний в условиях коронавирусной инфекции. Регионам будет выделено дополнительно 2 млрд рублей.

Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник, 14 декабря, на совещании с вице-премьерами, передает ТАСС.

«Принято решение продлить программы субсидирования аэропортов и авиакомпаний, увеличить для перевозчиков размеры государственной поддержки. Соответствующее постановление правительства уже подписано», – заявил премьер-министр.

Отметим, что 2 млрд рублей будут выделены на обновление аэропортовой инфраструктуры регионов, что «позволит ускорить работу по нескольким важным проектам, внесенным в государственную программу развития

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пулково раскрыли кражу редкой золотой монеты на борту самолета «Симферополь — Петербург».