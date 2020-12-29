Петербургский стилист назвала глэм-рок и диско главными трендами 2021 года

Каждый сезон дизайнеры предлагают огромное количество тенденций, но главная задача выбрать комфортную для себя вещь. Фото: pixabay.com

Каждый сезон дизайнеры предлагают огромное количество тенденций, но главная задача выбрать комфортную для себя вещь. Фото: pixabay.com

Новыми трендами следующего года станут глэм-рок, диско, сафари, милитари, вестерн и кантри. Своим мнением о моде на 2021 поделилась петербургский стилист Марина Банцер. О трендах специалист рассказала в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Классическим трендом станет клетка и свободный силуэт. Такая одежда позволит любителям создавать многослойные образы. Выделить стоит куртки авиаторы и объемные прически, кольца в стилистике глэм-рок и диско.

Кроме этого, в моде будут и монохромные образы со спокойными однотонными оттенками. Сохранится ажиотаж вокруг цветов хаки и милитари.

По словам Марины Банцер, в одежде главное использовать небольшое количество вещей. Так, например, хватит всего 7-8 элементов. Главное, чтобы они сочетались между собой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главный синоптик Петербурга спрогнозировал погоду на новогодние праздники.