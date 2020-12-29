Новогодняя елка на Дворцовой попала в топ-3 самых высоких в России

Главная новогодняя елка Петербурга на Дворцовой площади попала в топ-3 самых высоких в России. Первое место заняло праздничное дерево из Уфы.

Рейтинг самых высоких елок к Новому году в городах России предоставил портал «ТурСтат» во вторник, 29 декабря.

Согласно данным портала, первое место в рейтинге заняла елка из Уфы. Ее высота составила 30 метров. Она расположена в городе на площади Ленина. Второе место зафиксировано в Москве. Новогодняя ель традиционно стоит на Соборной площади Кремля. Ее высота – 25 метров. Тройку замыкает петербургская елка. Ее высота схожа со столичным новогодним символом, – тоже 25 метров. Ель установлена на Дворцовой площади.

Кроме этого, в десятку попали елки из Сыктывкара, Углича, Данкова, Владимира, Брянска, Череповца и Пензы.

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