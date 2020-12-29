Более 9 тыс. дворников убирают Петербург от последствий ледяного дождя

Более 9 тыс. дворников убирают Петербург от последствий ледяного дождя
Город убирают после ледяного дождя. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В Северной столице утром во вторник, 29 декабря, прошел ледяной дождь. Для предотвращения гололедицы город убирает большое количество специалистов и техники.

Как сообщают в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Бондаренко, уборку внутриквартальных территорий, улиц и тротуаров, а также пешеходных маршрутов в садах и парках проводят 9088 специалистов ручного труда, 1506 единиц техники, 378 единиц малой механизации.

Кроме этого, продолжается уборка остатков снежных масс. Израсходовано более 1 тысяч тонн песко-соляной смеси. На дорогах и тротуарах города работает более 995 единиц дорожной техники и свыше 1200 человек. В городских парках к расчистке дорожек привлечены 103 единицы техники и 563 специалиста садово-парковых хозяйств.

Отмечается, что по вопросам уборки города от снега и наледи петербуржцы могут обращаться на горячие линии комитета по благоустройству и жилищного комитета.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главный синоптик Петербурга спрогнозировал погоду на новогодние праздники.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ледяной дождь новости СПб уборка города


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Яхтенной достроили детский сад на 190 мест спустя 5 лет с начала работ
Путин пообещал решить вопрос с индексацией пенсий работающим пенсионерам
Немецкие ученые рассказали о странном способе уменьшить боль
Более 9 тыс. дворников убирают Петербург от последствий ледяного дождя
МегаФон связал две столицы
В Петербурге прошла церемония передачи корвета «Гремящий» в ...
В Петербурге карта «Подорожник» будет действовать на пригородные маршруты в ...
Создатель «Игры престолов» назвал свой любимый сериал 2020 года