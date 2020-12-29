Более 9 тыс. дворников убирают Петербург от последствий ледяного дождя

В Северной столице утром во вторник, 29 декабря, прошел ледяной дождь. Для предотвращения гололедицы город убирает большое количество специалистов и техники.

Как сообщают в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Бондаренко, уборку внутриквартальных территорий, улиц и тротуаров, а также пешеходных маршрутов в садах и парках проводят 9088 специалистов ручного труда, 1506 единиц техники, 378 единиц малой механизации.

Кроме этого, продолжается уборка остатков снежных масс. Израсходовано более 1 тысяч тонн песко-соляной смеси. На дорогах и тротуарах города работает более 995 единиц дорожной техники и свыше 1200 человек. В городских парках к расчистке дорожек привлечены 103 единицы техники и 563 специалиста садово-парковых хозяйств.

Отмечается, что по вопросам уборки города от снега и наледи петербуржцы могут обращаться на горячие линии комитета по благоустройству и жилищного комитета.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главный синоптик Петербурга спрогнозировал погоду на новогодние праздники.