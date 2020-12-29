Один из телеоператоров в Петербурге упал в воду во время поднятия флага на корвете «Гремящий»

Один из телеоператоров в Петербурге упал в воду во время поднятия флага на корвете «Гремящий»
Церемония завершилась инцидентом. Фото: пресс-служба судостроительного завода "Северная верфь"

Церемония поднятия флага на корвете «Гремящий» не прошла без происшествий. Оператор одного из телеканалов Северной столицы свалился за борт в ледяную воду.

Как сообщает телеканал «78» со ссылкой на собственные кадры, которые были сделаны во время мероприятия, работник СМИ угодил прямо в воду.

По данным издания «Город+», случилось данное происшествие после команды «Поднять!». Оператор решил передвинуть треногу, но сзади не оказалось твердой поверхности. В итоге, мужчина упал в воду. Однако успел откинуть оборудование в безопасное место.

К месту инцидента прибыла скорая помощь. Мужчину доставили в больницу. Его состояние на данный момент неизвестно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге прошла церемония передачи корвета «Гремящий» в состав ВМФ России.

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