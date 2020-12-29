В Петербурге прошла церемония передачи корвета «Гремящий» в состав ВМФ России

Корветы проекта 20385 имеют водоизмещение более 2 тысяч тонн, длину 104 метра, ширину 13 метров, развивают скорость хода до 27 узлов. Дальность плавания — около 4 тысяч морских миль, экипаж — 99 человек. Фото: пресс-служба судостроительного завода "Северная верфь"

Корветы проекта 20385 имеют водоизмещение более 2 тысяч тонн, длину 104 метра, ширину 13 метров, развивают скорость хода до 27 узлов. Дальность плавания — около 4 тысяч морских миль, экипаж — 99 человек. Фото: пресс-служба судостроительного завода "Северная верфь"

Во вторник, 29 декабря, в Петербурге на головном корвете проекта 20 385 «Гремящий», построенном на заводе «Северная верфь», торжественно подняли Андреевский флаг, в рамках передачи корабля Военно-морскому флоту России.

В будущем корветы этого класса будут вооружаться новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон». По словам главнокомандующего ВМФ РФ Николая Евменова, передачи «Гремящего» российскому флоту — знаменательное событие, поскольку этот корвет является уникальным по своим техническим характеристикам.

В ближайшее время корвет перемесят на место его постоянной службы — в Тихоокеанский флот (ТОФ). Впоследствии ТОФ должен получить еще шесть таких же кораблей. Корветы проекта 20 385 предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника в ближней морской зоне, обеспечения высадки десанта, охраны прибрежной зоны и сопровождения других кораблей.

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