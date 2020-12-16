Ледокол «Невская Застава» проверили на готовность к работе в период ледостава

Специалисты петербургского Комитета по природопользованию по поручению вице-губернатора Владимира Кириллова успешно проверили готовность ледокола «Невская Застава» к зимнему периоду.
Зимой аварийно-спасательный буксир-ледокол регулярно проверяет водные объекты на предмет скопления льда, чтобы предотвратить снижение пропускной способности русла и повышение уровня воды — «Невская Застава» пробивает канал и предоставляет возможность понизить уровень воды и нормализовать течение.
Кроме того, ледокол помогает в аварийных работах по сбору нефтеразливов, а также участвует в спасательных и противопожарных операциях. На судне есть водолазное оборудование для ремонта и восстановления коммуникаций на дне Невы. «Невская Застава» также оснащена специальным механизмом, который позволяет судну проходить под неразрешенными мостами. Ледокол способен прокладывать каналы для прохода судов не только по Неве, но и по всему Волго-Балтийскому пути.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга по-прежнему нарушают запрет выхода на лед, хотя это все еще небезопасно.