Названы топ-5 самых значимых политических событий 2020 года Ленобласти

В стране продолжают подводить итоги уходящего 2020 года. Дело дошло и до Ленинградской области. Online47 составило «топ-5 самых незаметных, но значимых политических событий 2020 года».

По версии издания, первое место занимает «Арктика», а точнее программы по ее изучению. Еще в начале февраля 2020 года в Госдуму был внесен ряд законопроектов о системе преференций для инвесторов Арктической зоны. В итоге, Россия решила заниматься изучением региона более комплексно, а Ленинградская область занимает в этом проекте важно место.

Вторую строчку топа занимает «Кругляк». Это решение о полном запрете экспорта круглого леса из страны. Данная позиция была высказана президентом России Владимиром Путиным недавно, в декабре. Ее поддержал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Связано это с экологическим контекстом.

Тройку лидеров по событиям замыкает «Газ». В России в 2020 году утвердили Энергетическую стратегию РФ на 15 лет. Это коснулось и региона. Глава «Газпрома» Алексей Миллер и Александр Дрозденко подписали программу газификации области на 5 лет. В итоге, планируется, что к 2024 году к каждому населенному пункту в регионе будет подведен газ.

На четвертом месте «Мусор». В регионе планируется строительство современных мусороперерабатывающих заводов. Однако процесс этот затягивается. По словам губернатора Дрозденко, «мы не должны этот путь сделать тропинкой для одной или двух компаний».

Замыкает топ-5 событие под названием «Год». Относится это к тому, что президент России Владимир Путин назвал под каким брендом пройдет следующий год, – это будет год науки и технологии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти медикам удвоят выплаты за работу с Covid-19 в праздники.